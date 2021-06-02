1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 206 مبايعات بقيمة 495.62 مليون درهم منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 120.71 مليون درهم و180 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 374.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم،. وسجلت الرهون قيمة قدرها 463.27 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 27.36 مليون درهم و48 رهن فلل وشقق بقيمة 435.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 320 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 231.47 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 150 مليون درهم، وأخرى في منطقة الرقة بقيمة 50 مليون درهم.