روسيا ترحب بالتحقيق في اختراق أكبر شركة لحوم بالعالم

موسكو (أ ف ب) -أكّدت روسيا الأربعاء أنها منفتحة على أي طلب من الولايات المتحدة للمساعدة في التحقيق بخصوص الهجوم السيبراني الذي استهدف الفرع الأميركي لمجموعة الأغذية الزراعية البرازيلية العملاقة «جي بي إس».

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحفيين «هناك اتصالات من خلال قنوات دبلوماسية».

وتابع «إذا كانت هناك طلبات من الأميركيين ستُدرس على وجه السرعة».

وقال بيسكوف إنّه يعتقد أن أنه سيتم التطرق إلى قضية الجريمة السيبرانية خلال القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن في جنيف في 16 يونيو.

وصرّح «من الواضح جدا أن الجريمة والتحديات في الفضاء السيبراني سيكونان على الأجندة بشكل أو بآخر».

أبلغت الشركة الحكومة الأميركية أنّها تعرّضت لهجوم سيبراني أمني منظّم يؤثّر على العديد من الخوادم التي يعتمد عليها النظام المعلوماتي الخاص بها تعتقد أن منشأه روسيا، ما أجبر بعض مصانعها على وقف إنتاجها.

وقال البيت الأبيض إنه عرض المساعدة و«انخرط مباشرة مع الحكومة الروسية في هذا الشأن ووجه رسالة أن الدول المسؤولة لا تؤوي مجرمين يطلبون فدية».

و«جي بي إس» هي شركة متخصّصة في منتجات لحوم البقر والدجاج والخنازير ومقرها البرازيل، وهي إحدى أضخم شركات المواد الغذائية في العالم.

وإلى جانب البرازيل وسائر دول أميركا اللاتينية، لهذه الشركة وجود في كلّ من الولايات المتّحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.

وغالباً ما تستهدف هجمات إلكترونية مماثلة الشركات المتعدّدة الجنسيات حول العالم.

وفي مطلع مايو استهدف هجوم سيبراني شركة «كولونيال بايبلاين» التي تمتلك أكبر شبكة لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة ترسل البنزين ووقود الطائرات من ساحل خليج تكساس إلى الساحل الشرقي المكتظ بالسكّان.

والأسبوع الماضي، حذرت شركة مايكروسوفت من أنّ المجموعة الروسية التي تقف وراء هجمات «سولار ويندز» ظهرت مجددا مع شنها سلسلة هجمات استهدفت وكالات حكومية ومراكز أبحاث وهيئات أخرى.

