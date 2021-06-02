«وول ستريت» ترتفع عند الفتح

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء قبل صدور بيانات اقتصادية تحظى بمتابعة عن كثب هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.3 نقطة بما يعادل 0.11 بالمئة إلى 34614.62 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.8 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 4206.82 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 6.8 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 13743.242 نقطة.