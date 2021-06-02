طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بوكيت

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمتها إلى جزيرة بوكيت بمعدل أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 2 يوليو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعادة فتح الوجهة التايلاندية أمام السياح الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد «كوفيد-19». وسوف يستمتع العملاء الذين يسافرون إلى هذه الوجهة السياحية الشهيرة بالسفر بدون حجر صحي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة.

وتعد جزيرة بوكيت من الوجهات السياحية المفضلة لدى المسافرين من الشرق الأوسط وأوروبا ومناطق أخرى. وسوف توفر الرحلات الأسبوعية الأربع للعملاء الراحة والاختيار الذي يتناسب مع خطط عطلاتهم، علماً بأن طيران الإمارات استأنفت خدمتها إلى العاصمة التايلندية بانكوك برحلة يومية منذ سبتمبر 2020.