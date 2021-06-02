السياحة الداخلية في الإمارات تجذب 24 مليار درهم

رشا طبيلة (أبوظبي) أنفق سكان الدولة على السياحة الداخلية العام 2020 نحو 23.8 مليار درهم، حيث ارتفعت حصة مساهمة الإنفاق المحلي على السياحة الداخلية عام 2020 لتبلغ 33% مقابل 67% للإنفاق الدولي، مقارنة مع حصة 22% بالعام 2019 للسياحة الداخلية، و78% للسياحة الدولية، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وكشف المجلس في بياناته الاقتصادية اليوم، والتي تغطي 185 دولة حول العالم، عن أداء قطاع السياحة والسفر الإماراتي في عام 2020 في ظل جائحة كورونا، حيث بلغت مساهمته الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني 5.4% العام 2020 بواقع 71.6 مليار درهم، مقارنة بـ 11.6% العام 2021 بواقع 180.4 مليار درهم.

وأشار المجلس في تقريره، أن إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاع السفر والسياحة بلغ في عام 2020 نحو 574.3 ألف وظيفة بحصة 9.4% من إجمالي الوظائف، بينما بلغ عدد الوظائف العام 2019، 749.2 ألف وظيفة بحصة 11.2% من إجمالي الوظائف. وبين المجلس أن حجم إنفاق السياح تراجع بنحو 66% بسبب جائحة كورونا التي أثرت على قطاع السياحة العالمي، حيث بلغ إنفاق السياح في عام 2020 في الإمارات 48.7 مليار درهم، مقارنة مع 143.1 مليار درهم عام 2019.

أما إنفاق السياح المحليين، فبلغ العام 2020، 23.8 مليار درهم مقارنة مع 41.5 مليار درهم العام 2019 بتراجع 42.7%. وحول الأسواق الدولية القادمة للإمارات، ففي عام 2020 فإن المملكة العربية السعودية والهند على رأس القائمة بحصة 14% لكل منهما، ثم الصين بحصة 7%، يليها عُمان بحصة 6% والمملكة المتحدة بحصة 5%، أما بالنسبة للزوار المغادرين من الدولة، فالسعودية على رأس القائمة بحصة 30% ثم المملكة المتحدة بحصة 17% ثم عُمان بحصة 14%، بحسب بيانات المجلس.