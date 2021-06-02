البنوك الإماراتية تزيد استثماراتها خلال الجائحة.. ما السبب؟

يوسف البستنجي (أبوظبي) ضخت البنوك العاملة في الإمارات (58 بنكا) استثمارات جديدة بلغت قيمتها 117 مليار درهم خلال فترة الجائحة، بنمو 29.5٪ ليرتفع رصيد استثمارات البنوك إلى 511 مليار درهم بنهاية أبريل 2021 مقارنة مع 394 مليار درهم بنهاية أبريل 2020، وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم.

واستثمرت البنوك نحو 61 مليار درهم جديدة في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ليرتفع رصيدها إلى 155 مليار درهم تقريبا بنهاية أبريل 2021 مقارنة مع 94 مليار درهم في نهاية أبريل 2020، بزيادة بلغت نسبتها 64.3٪ خلال عام، ما يعتبر توجه محافظ للبنوك طغت عليه سياسة التحوط لتوجيه السيولة المتوفرة نحو استثمارات مضمونة من دون مخاطر تقريبا. وينطبق الأمر أيضا على سندات الدين لدى البنوك التي ارتفع رصيدها بنسبة 24.2٪ خلال نفس الفترة، ليبلغ 300 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 241 مليار درهم في أبريل 2020 بزيادة قيمتها 59 مليار درهم.

وارتفع رصيد استثمارات البنوك في الأسهم خلال عام بنحو 300 مليون درهم ليبلغ 9.6 مليار درهم في نهاية أبريل 2021 مقارنة مع 9.3 مليار درهم في نهاية أبريل 2020. وأما إجمالي إحتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي فقد ارتفعت بنسبة 5.9٪ خلال فترة الجائحة لتبلغ 317 مليار درهم في نهاية أبريل 2021 مقارنة مع 299 مليار درهم في نهاية أبريل 2020 بزيادة قدرها 18 مليار درهم.

وأظهرت البيانات أن البنوك بالدولة تتمتع بسيولة عالية حيث ارتفعت نسبة السيولة النقدية المؤهلة بحو 10.1٪ خلال الفترة، لتبلغ نسبتها 18.5٪ في أبريل 2021 من إجمالي الموجودات مقارنة مع 16.8٪ في أبريل 2020، ما يشير إلا أن البنوك إتخذت إجراءات إحترازية متعددة للحفاظ علي سلامتها وقوتها ومتانة مؤشراتها النقدية. وساعدت المبادرات المتعددة التي اتخدتها الحكومة والمصرف المركزي منذ مطلع أبريل 2020 في دعم وتقوية الملاءة المالية للبنوك بالدولة، إضافة إلى السيولة النقدية لتي وفرها المصرف المركزي، والتي ظلت متاحة للبنوك في جميع الأوقات.