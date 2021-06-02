«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلات الرباط وبوكيت

أبوظبي (وام) تستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها إلى الرباط بالمملكة المغربية ابتداء من 23 يونيو 2021 إضافة إلى بوكيت ابتداء من 1 يوليو 2021. وتبدأ خدمة الاتحاد للطيران إلى الرباط برحلتين أسبوعيتين، وإلى بوكيت بثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرة بوينج 787-9 دريملاينر. وأطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة «معتمد لسفر» لتسهيل تجربة السفر، من خلال السماح للمسافرين بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار. ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن المسافرون من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر سلسة في المطار.