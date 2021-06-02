«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى مدينة إيطالية

دبي (الاتحاد) تم إنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي بين إيطاليا ودول الإمارات لتمكين المسافرين من السفر بين البلدين مع قيود أقل ويتوجب على المسافرين إحضار نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية قبل 48 ساعة من مغادرة الإمارات. وعند الوصول إلى إيطاليا سيطلب من جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم عن عامين إجراء اختبار للأجسام المضادة، ويعد ممر السفر الآمن مع إيطاليا هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات، بما فيها اتفاقيات مع البحرين واليونان وصربيا.

وفي هذا السياق، أعلنت فلاي دبي اليوم عن استئناف رحلاتها إلى نابولي في إيطاليا اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وبواقع ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار نابولي الدولي «NAP»، مما يوفر خيارات أوسع للمسافرين من الإمارات هذا الصيف.

وستزيد فلاي دبي عدد رحلاتها إلى نابولي إلى أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 أغسطس المقبل. وتبدأ الناقلة رحلات إلى بودروم وطرابزون في تركيا من 4 و24 يونيو الجاري على التوالي، كما تطلق رحلاتها إلى شرم الشيخ في مصر اعتباراً من 15 يونيو الجاري والجزيرتين اليونانيتين سانتوريني وميكونوس اعتباراً من 18 يونيو الجاري.