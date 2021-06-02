«ويز إير أبوظبي» تسيّر رحلات إلى وجهة جديدة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن بدء تسيير رحلات جوية إلى وجهة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 25 وجهة.

ومن المقرر أن تسير ويز «إير أبوظبي» رحلاتها إلى جديدة إلى كيشيناو عاصمة مولدوفا بدءاً من 4 سبتمبر 2021، بمعدل رحلتين في الأسبوع يومي السبت والثلاثاء. وتبدأ أسعار التذاكر من 179 درهماً إماراتياً، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة. وتتيح الرحلات الجديدة بين أبوظبي ومدينة كيشيناو الفرصة أمام المقيمين في دولة الإمارات لزيارة الأصدقاء والأقارب، أو السفر بداعي العمل، أو الاستمتاع بتجارب لا تنسى واستكشاف أماكن جديدة. وتعتبر عاصمة جمهورية مولدوفا كيشيناو المركز الصناعي الرئيسي للدولة، حيث تقع على نهر بيك وسط الجزء الجنوبي من الدولة. وتتميز المدينة بغناها الثقافي وصروحها المعمارية الفخمة ومناظرها الطبيعية الخلابة ومطبخها الفريد، لتوفر لضيوفها تجربة استثنائية.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: يسعدنا الإعلان عن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى كيشيناو بعد تحديث قائمة الدول الخضراء والتي شملت مولدوفا. وتؤكد «ويز إير أبوظبي» في الوقت الذي أعلنت فيه أبوظبي عن تخفيف القيود المفروضة على السفر وارتفاع مستوى الإقبال على أنشطة السفر، التزامها بتوفير فرص سفر إضافية لعملائها عبر توسيع شبكة وجهاتها الحالية لتضم وجهات جديدة ومتميزة».

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

