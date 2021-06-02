«سوفت بنك» يستثمر في شركة ناشئة بدبي

دبي (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات للاستثمار في جولة التمويل الأخيرة لشركة ناشئة في دبي من خلال صندوق التكنولوجيا الثاني للمجموعة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها لأن الأمر غير معلن، إن صندوق رؤية 2 التابع للمجموعة اليابانية طرح مقترحا لاستثمار بنحو 400 مليون دولار في منصة المطابخ السحابية كيتوبي، ومقرها دبي.

وأحجمت سوفت بنك عن التعقيب. وامتنعت كيتوبي أيضا عن التعليق.

وما يعرف بالمطابخ السحابية منشآت تتولي تجهيز الأطعمة للتوصيل مستفيدة من التحول للخدمات الإلكترونية خلال أزمة فيروس كورونا. ومثل هذه المطابخ ليست موجودة على أرض الواقع كمطاعم وتقدم خدماتها توصيل فقط للأطعمة من موقع مركزي من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة.

يقع مقر كيتوبي، التي تأسست عام 2018، في دبي وتدير أكثر من 60 مطبخا ويعمل بها أكثر من 1500 موظف، ولديها شراكات مع نحو 200 مطعم.

وقدرت ألايد ماركت ريسيرش في الهند أن قطاع المطابخ السحابية قد يصل حجمه إلى حوالي 71 مليار دولار بحلول عام 2027 مقارنة مع 43 مليارا في 2019.

وقال مصدر لرويترز إن كيتوبي عينت بنك أوف أميركا في وقت سابق من العام للمساعدة في جولة جمع تمويل ومن المتوقع أن تجمع ما بين 150 و200 مليون دولار لتمويل التوسع في جنوب شرق آسيا.

وبدء عمل صندوق رؤية 2، الذي يستهدف جمع 108 مليارات دولار، بمبلغ 38 مليارا من أموال سوفت بنك الخاصة.

وجمعت كيتوبي 117.2 مليون دولار منذ بدء نشاطها من مستثمرين من بينهم بيكو كابيتال ومقرها دبي ولوميا كابيتال ومقرها الولايات المتحدة.

