تعليق التداول في السوق المالية السعودية مؤقتاً

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن تعليق التداول في السوق بشكل مؤقت، وذلك بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة، مبينة أن فريق العمل المختص يعمل على معالجة هذا الخلل في أسرع وقتٍ ممكن.

وقدمت "تداول" اعتذارها، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه. بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).