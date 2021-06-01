تسوية نزاع بين «نوكيا» و«دايملر»

شتوتجارت (د ب أ) - توصلت شركة «نوكيا» الفنلدنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة «دايملر» الألمانية للسيارات إلى تسوية خارج نطاق المحاكم في نزاعهما حول براءة اختراع الاتصالات الخلوية.

وأعلنت كلتا الشركتين اليوم الثلاثاء أنهما وقعتا اتفاقية لترخيص براءة الاختراع في هذا الشأن. وبموجب هذا الاتفاق، تقوم نوكيا بترخيص تقنية الاتصالات الخلوية لشركة دايملر وتتلقى مدفوعات في المقابل.

ولم يتم الإعلان عن قيمة التسوية.

وذكرت دايملر ردا على استفسار أنها ترحب بالاتفاقية - من وجهة نظر اقتصادية - و«لأننا نتجنب عبرها نزاعات قانونية طويلة الأجل». ووصفت نوكيا الاتفاقية المشتركة بأنها «نقلة نوعية مهمة».

وبحسب الشركتين، تُنهي تسوية أخرى في هذا السياق أيضا جميع الإجراءات القضائية الجارية، والتي تشمل أيضا الشكوى التي قدمتها دايملر ضد نوكيا لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي. ولم تقدم أي من الشركتين أي تفاصيل حول محتوى التسوية.

يُذكر أن نوكيا اتهمت دايملر بانتهاك براءة الاختراع فيما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات الخلوية في السيارات، وبالتالي رفعت دعوى قضائية في محاكم مختلفة.

وكان لبعض الأحكام الأولى مدلول متناقض، ما دفع محكمة دوسلدورف الألمانية الإقليمية في نوفمبر الماضي لأن تطلب من محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج توضيح القضايا الرئيسة في النزاع.

ويدور النزاع في جوهره حول كيفية إتاحة ما يسمى براءات الاختراع الأساسية القياسية، والتي يعد استخدامها ضروريا للغاية لاستخدام التكنولوجيا، لجميع مقدمي الخدمة بشروط عادلة ودون تمييز.

وتبنت نوكيا من بين أمور أخرى وجهة النظر القائلة بأنه بإمكانها أن تقرر بحرية في أي مرحلة لمن تمنح التراخيص - أي ما إذا كانت ستمنحها مباشرة لمصنعي السيارات أو لمورديهم. وفي المقابل، ترى دايملر أن الموردين يجب أن يكونوا قادرين على ترخيص منتجاتهم بأنفسهم مباشرة.

