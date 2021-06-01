«كي بي إم جي»: الطلب الداخلي يقود الانتعاش السياحي في دبي

دبي (الاتحاد) أصدرت شركة كي بي إم جي تقريرها عن قطاع الضيافة في دبي، والذي ذكرت فيه أن نحو 87% من عملاء القطاع أعربوا عن رضاهم عن إقامتهم في فنادق دبي منذ بداية تفشي جائحة كوفيد-19.

وبرغم قيود السفر الصارمة التي فرضتها العديد من الدول التي ينطلق منها السياح إلى دولة الإمارات، إلا أن الاستطلاع الذي أجرته الشركة، بعنوان «نجاحات فندقية: استطلاع لقطاع الضيافة في دبي 2021» عزز آمال التعافي التي يرجوها القائمين على هذا المجال في الإمارات. وأبدى أكثر من 55% من المشاركين استعدادهم للإقامة في فندق في دبي، رغم عدم زوال جائحة كورونا تماماً حتى الآن، وأكد نحو 85% أنهم سوف يعيدون التجربة.

وقال سيدارث ميهتا، رئيس قسم العقارات في كي بي إم جي لوار جلف: «كان لشهرة دبي كوجهة سياحة داخلية دوراً جوهرياً في دعم قطاع الضيافة في الإمارة. وعلى الرغم من استمرار وجود تحديات على المدى القصير والمدى المتوسط، ساعدت إدارة للجائحة بنجاح من قبل إمارة دبي والجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية في المجال على التعافي. هذا وسوف تزيد المشاريع الجديدة، مثل عين دبي ومتحف المستقبل، بالإضافة إلى نجاح توزيع اللقاحات، مع استمرار العمل ببروتوكولات السلامة، من جاذبية دبي كوجهة سياحية آمنة».