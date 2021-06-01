جامعة الإمارات للطيران تخرِّج 600 من طلبتها

دبي (وام)

أقامت جامعة الإمارات للطيران- الذراع التعليمية لمجموعة الإمارات- أول حفل تخرج افتراضي لطلبتها تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس جامعة الإمارات للطيران. بلغ عدد خريجي هذه الدفعة التي تحمل الرقم 31 في ترتيب دفعات الجامعة 600 خريج، أنهوا دراساتهم العليا والجامعية في مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك إدارة الطيران وهندسة الطيران وسلامة/ أمن الطيران وإدارة الخدمات اللوجيستية وسلسلة التوريد وهندسة البرمجيات وهندسة صيانة الطائرات.

وضمت الدفعة طلبةً ترعاهم طيران الإمارات، بالإضافة إلى موظفين تخصصوا في مجالات هندسة صيانة الطائرات وهندسة البرمجيات وإدارة النقل الجوي وإدارة الخدمات اللوجيستية وسلسلة التوريد. وشهد أهالي وأصدقاء الخريجين الحفل الافتراضي مما يزيد على 50 دولة.

وتقدم الدكتور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران، بالتهنئة من جميع الخريجين على إنجازاتهم وتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة التالية من رحلة حياة كل منهم. وقال آل علي: مررنا بعام صعب لا مثيل له، وكانت الجائحة قاسية على العالم أجمع، وأود هنا أن أشيد بالجهود الهائلة التي بذلها زملائي وطلبتنا خلال العام الماضي. لقد كان انتقالنا إلى حرم جامعي افتراضي سريعاً وناجحاً، وذلك بفضل الجهود المشتركة والمرونة التي أبداها طلبتنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفون الإداريون.