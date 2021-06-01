%8.4 ارتفاعاً في الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي

يوسف البستنجي، وام (أبوظبي)

زادت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 23.4 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 8.4% خلال شهر أبريل 2021، لترتفع إلى 302.3 مليار درهم مقارنة مع رصيدها البالغ 278.9 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2021 وفقاً لبيانات المصرف المركزي الصادرة، أمس.

كما ارتفع النقد المصدر خلال فترة المقارنة نفسها، بقيمة 2.4 مليار درهم، ليبلغ 113.4 مليار درهم في شهر أبريل 2021. وزاد رصيد النقد الكاش لدى البنوك بقيمة 700 مليون درهم، ليبلغ 15.8 مليار درهم، فيما زاد النقد المتداول لدى المستهلكين خارج البنوك بالدولة بقيمة 1.7 مليار درهم ليبلغ 97.6 مليار درهم في أبريل 2021 مقارنة مع 95.9 مليار درهم في مارس 2021 ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي إلى 394 مليار درهم في شهر أبريل 2021 مقارنة مع 388 مليار درهم في ديسمبر، بزيادة قدرها 6 مليارات درهم، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، ما يؤكد تحس تنافسية الاقتصاد الوطني، وارتفاع الفائض في الحساب الكلي للسوق المحلية في تعاملاته المالية والتجارية مع الأسواق الخارجية.

ويعتبر ارتفاع الاصول الأجنبية مؤشراً على ارتفاع صافي رصيد الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي خلال الفترة. كما تظهر بيانات «المركزي» أن الرصيد ارتفع أيضاً مقارنة مع شهر مارس 2021، حيث كان يبلغ 392.4 مليار درهم.

ويأتي الارتفاع غالباً نتيجة تحسن جاذبية السوق المحلية للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت السوق المحلية خلال العام الجاري.

وتظهر ميزانية المصرف المركزي، أن الموجودات الإجمالية للمصرف ارتفعت إلى 472 مليار درهم بنهاية شهر أبريل 2021 مقارنة مع 470 مليار درهم في مارس الذي سبقه.

من جهة أخرى، أعلن مصرف الإمارات المركزي بلوغ إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية 3.169.3 تريليون درهم في نهاية أبريل من عام 2021، مقارنة مع 3.175.9 تريليون في مارس من العام ذاته.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% من 1.754.4 تريليون درهم في نهاية مارس 2021 إلى 1.763.2 تريليون درهم في نهاية أبريل 2021، وذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 0.5% و0.3% في الائتمان المحلي والائتمان الأجنبي على التوالي.

ويعزى الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 1.3% و0.4% و4.9% في الائتمان الممنوح للقطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 0.1% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي.

وعلى مستوى الودائع المصرفية، فقد بلغ إجمالي قيمتها 1.877.3 تريليون درهم في نهاية أبريل من عام 2021 مقارنة مع 1.881.3 تريليون درهم في مارس من العام ذاته.

وأعلن المركزي أن عرض النقد «ن1» ارتفع بنسبة 0.3% من 642.3 مليار درهم في نهاية مارس 2021 إلى 644.4 مليار درهم في نهاية أبريل 2021. وعلى صعيد عرض النقد «ن2»، فقد بلغ 1.462.5 تريليون درهم في نهاية أبريل 2021.. فيما وصل عرض النقد «ن3» إلى 1.764.84 تريليون درهم.. وبلغت القاعدة النقدية 430.8 مليار درهم في نهاية أبريل 2021، وذلك نتيجة انخفاض الاحتياطيات الإلزامية للبنوك وشهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 20.0% و3.7% على التوالي، مقابل ارتفاع النقد المصدر والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 2.2% و20.5% على التوالي. وواصل رصيد الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي ارتفاعه بالغاً مستوى 393.78 مليار درهم، خلال أبريل من عام 2021 مقارنة مع 392.44 مليار درهم في مارس من العام ذاته.

347.66 مليار درهم قيمـة الشيكـات المتداولة في الإمارات خلال 4 أشهر

بلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 - 347.66 مليار درهم «تقريباً بنمو نسبته %2.2 مقارنة مع الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2020، والتي وصلت فيها قيمة الشيكات نحو 340 مليار درهم. وتظهر إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن عدد الشيكات التي جرى تداولها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أبريل من عام 2021 بلغ 7.049 مليون شيك.

وكان شهر مارس الماضي الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الشيكات المتداولة والتي وصلت قيمتها الى 95.371 مليون درهم.

من جانب آخر، بلغت قيمة السحوبات المالية من المصرف المركزي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 نحو 61.839 مليار درهم، مقابل ودائع بقيمة 59.118 مليار درهم. وبلغت قيمة السحوبات 17.342 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الودائع خلال الشهر ذاته 14.907 مليار درهم. وبلغت التحويلات المالية من خلال البنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس» 3.14 تريليون درهم منها 1.919 تريلون تحويلات البنوك و1.22 تريليون درهم تحويلات الأفراد.