«المالية» تنظم ورشة حول «تطبيق أساس الاستحقاق»

دبي (الاتحاد)

عقدت وزارة المالية مؤخراً وبالتعاون مع دائرة المالية بحكومة دبي، ورشة عمل حول تجربة حكومة إمارة دبي في تطبيق أساس الاستحقاق، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وهدفت الورشة التي حضرها أعضاء من الدوائر المالية لحكومات الإمارات، ومسؤولون من وزارة المالية، إلى تعميم التجارب الناجحة للممارسات المالية على مستوى الدولة، والاستفادة من تجربة حكومة إمارة دبي في تطبيق أساس الاستحقاق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.

وتعليقاً على الورشة، أكد سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية التزام وزارة المالية بتوفير كافة الموارد والدعم اللازمين للدوائر المالية بالدولة لتعزيز فعالية التخطيط المحاسبي وتحسين جودة وشفافية التقارير المالية، بما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية العامة للدولة بكفاءة وإبداع وفقاً لأفضل للممارسات والمعايير العالمية.

وقال اليتيم: «يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرصنا على تعميم كافة التجارب الناجحة للممارسات المالية على مستوى الدولة، والاستفادة منها من قبل كافة الدوائر المالية لحكومات الإمارات».