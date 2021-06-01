«لولو» تفتح متجر «إكسبرس» جديداً في «أدنيك» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت مجموعة لولو متجرها رقم 210 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». افتتح المتجر أحمد المنصوري، مدير الخدمات الهندسية في «أدنيك» وأشرف على موسليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو وسيف الدين طاهر روبيلا، المدير التنفيذي لمجموعة لولو وأبوبكر تي بي مدير «لولو هايبر ماركت» في أبوظبي ومنطقة الظفرة، وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وكبار مديري «لولو». وقال أشرف على: «تُعد متاجر (لولو إكسبرس فرش ماركت) جزءاً من مشاريعنا التوسعية والتي تؤكد مدى مرونة وانفتاح مجموعة لولو لمتطلبات سوق التجزئة في المنطقة، بينما تشهد متاجر (لولو هايبر ماركت) شعبية وانتشاراً كبيرين. نحن نؤمن بأن متاجر (إكسبرس فرش ماركت) ستساعدنا في الوصول لقلب المجتمعات وتعزيز وجودنا في المناطق الحضرية والبعيدة أيضاً».