«كهرباء دبي»: %23 نسبة إنجاز المحطة الكهرومائية في حتا

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي وصول نسبة الإنجاز في المحطة الكهرومائية التي تنفذها في منطقة حتا إلى 23%، وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتُعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي.