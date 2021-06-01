«كوناريس»: %15 نمو الطلب على الصلب

حسام عبدالنبي (دبي)

زاد الطلب على منتجات الصلب في دولة الإمارات بنسبة 15% خلال عام 2021، فيما ترتفع أسعار الصلب محلياً من 835 دولاراً في الوقت الحالي لتراوح بين 1100 إلى 1200 دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، حسب توقعات بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» التي تعد ثاني أكبر منتج للحديد ضمن القطاع الخاص في الإمارات، مرجعاً الطفرة التي تحققت في أسعار الصلب عالمياً خلال الفترة الأخيرة إلى قرار الصين بإلغاء الدعم الحكومي الذي كانت تقدمة للشركات الصينية المصدرة للصلب بنسبة 30% من قيمة الصادرات، وذلك اعتباراً من 15 مايو من العام الماضي، حيث أصبحت أسعار الصلب تعكس الأسعار العادلة.

وأعلن باتيا، خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 10 على تأسيس مصنع الشركة في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، استثمار نحو 250 مليون درهم لتطوير خطوط الإنتاج في منشآت الشركة الحالية وإضافة خطوط إنتاج أسلاك الصلب المستخدم في الكابلات الكهربائية، مرجحاً استثمار ذلك المبلغ قبل بداية النصف الثاني من العام القادم.

وقال باتيا، إن حجم استثمارات الشركة في منشآتها الإنتاجية وعملياتها التشغيلية في الإمارات تجاوز 1.3 مليار درهم حتى الآن، حيث تعتبر «كوناريس»، التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، شركة إنتاج الصلب الخاصة الوحيدة في الإمارات التي تتنوع محفظة منتجاتها ما بين قضبان التسليح، والأنابيب والمواسير ولفائف الصلب المطلي بالألوان، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تعزيز استثماراتها في بنيتها التحتية الحالية لتصل إلى 1.5 مليار درهم في المستقبل المنظور، لتحقيق إيرادات مستهدفة تبلغ 2 مليار درهم سنوياً، مع زيادة عدد الموظفين في الشركة والذي يقارب 700 موظف حالياً.

وأوضح باتيا، أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات مكن الشركة من تحقيق إنجازات بارزة بعد إتمام عشر سنوات، تتضمن تسجيل إيرادات بقيمة 10 مليارات درهم وطاقة إنتاجية 10 ملايين طن متري من الحديد على امتداد فترة زمنية حافلة بالأحداث والنمو.

وحول تأثر الطلب على منتجات الصلب بسبب تداعيات جائحة «كوفيد- 19» وتوقف بعض المشاريع العقارية السكنية، أكد باتيا، أن الطلب زاد بنسبة 15% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، ولكن توقع الطلب خلال فترة تتجاوز 3 أشهر يعد أمراً صعباً، حيث سيعتمد الطلب وتحديد الأسعار على التدفقات النقدية في الأسواق العالية، خاصة في الصين.

مشاريع رئيسة

كشف كوش باتيا، المدير في شركة «كوناريس» أن منتجات الشركة تُستخدم في عدد كبير من المشاريع الرئيسة في دولة الإمارات، بما في ذلك مشروع قطار الاتحاد وموقع إكسبو 2020 دبي، علاوة على أنها تتمتع بحضور جيد في الأسواق العالمية أيضاً، معلناً أن الشركة بصدد تصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة، انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بعلامة «صنع في الإمارات» إلى آفاق جديدة، وتعزيز تصدير منتجاتها المصنعة في الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تطوير أعمالها بشكل متواصل من أجل مواكبة متطلبات النمو في المنطقة.

وبدوره، قال فيفيك باتيا، مدير التسويق لدى «كوناريس»: إن استثمارات الشركة خلال الفترة القادمة ستركز على الابتكار لتطبيق أفضل الممارسات في مجال التصنيع وتحسين الإنتاجية وتعزيز سلسلة الإمداد لديها وأتمتة العمليات، مؤكداً أن الشركة تستهدف زيادة صادراتها من أجل الارتقاء بعلامة «صنع في الإمارات»، بحيث يتم توجيه %40 فقط من الإنتاج إلى السوق الإماراتي (بدلاً من %70 في الوقت الحالي) مع تصدير %25 من الإنتاج للدول الخليجية ونسبة %35 إلى أكثر من 20 دولة في قارات العالم الست.