«أوبك+» تبقي على خطط تخفيف تخفيضات الإنتاج

لندن (رويترز) - قال مصدران في أوبك+ إن المجموعة اتفقت اليوم الثلاثاء على التقيد بوتيرة التخفيف التدريجي الحالية لتخفيضات المعروض النفطي، بينما يفاضل المنتجون بين توقعات لتعافي الطلب وبين زيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، قررت في أبريل إعادة 2.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو إلى يوليو، توقعا لزيادة الطلب العالمي رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند.

ومنذ ذلك القرار، واصلت أسعار النفط الصعود وارتفعت أكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام، لكن احتمال زيادة الإنتاج من إيران، مع إحراز تقدم في محادثات إحياء اتفاقها النووي، يحد من الاتجاه الصعودي للخام.

وبلغ سعر خام برنت 71 دولارا للبرميل اليوم، وهو أعلى مستوى منذ مارس.

وقال محمد باركندو الأمين العام لأوبك إنه لا يتوقع أن تتسبب زيادة المعروض الإيراني في مشكلات.

وأضاف في بيان «نتوقع أن تكون العودة المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية على نحو منظم وشفاف».

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي إنه يلحظ تعافيا جيدا للطلب في الولايات المتحدة والصين.

وأضاف: إن أوبك+ ستواصل الاجتماع شهريا حتى ينقضي أجل الاتفاق.

عبد العزيز بن سلمان



وذكر أن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط في مايو بلغ 8.482 مليون برميل يوميا.

وقال قبيل الجلسة الوزارية الرئيسة «توزيع اللقاحات اكتسب زخما مع إعطاء نحو 1.8 مليار جرعة لقاح في أنحاء العالم... هذا لن يفضي سوى لمزيد من إعادة التوازن في سوق النفط العالمية».

وقالت مصادر إن خبراء المجموعة أكدوا توقعات سابقة لقفزة كبيرة بواقع ستة ملايين برميل يوميا في الطلب على النفط في 2021 مع تعافي العالم من جائحة كوفيد-19.

خفضت أوبك+ الإنتاج بمقدار قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا العام الماضي مع انهيار الطلب. واعتبارا من يوليو، ستتقلص تحفيضات أوبك+ إلى 5.8 مليون برميل يوميا.