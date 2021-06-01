«ويز إير أبوظبي» توفر خدمة جديدة للمسافرين

أبوظبي (الاتحاد) كشفت «ويز إير أبوظبي»، عن أحدث مبادراتها للمسافرين من بلدان عدة بالتعاون مع موقع إيرلاين ويب سيرفيسز.

وتتيح مبادرة «ويز إير أبوظبي» للمسافرين من مصر وجورجيا وأرمينيا وإسرائيل إلى أبوظبي التقدّم بطلب الحصول على تأشيرة لمدة 30 أو 90 يوماً بكل سهولة وبسعرٍ مخفّض. وسيتمكّن عملاء "ويز إير" من زيارة الموقع الإلكتروني، والتقدم بطلب الحصول على تأشيرة والدفع مباشرةً.

وتتوفر تذاكر السفر إلى وجهات «ويز إير أبوظبي» الـ 24 عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة باللغة العربية، بأسعار تبدأ من 99 درهما. وتشمل وجهات السفر كلاً من أثينا وثيسالونيكي والإسكندرية وكييف وصلالة ومسقط وألماتي ونور سلطان وبودابست وكلوج-نابوكا وكاتانيا-فونتاناروسا ويريفان وسوهاج وبوريسبيل وكاتوفيتشي وكوتايسي وبلغراد ولارنكا والأقصر وأوديسا وبوخارست وباري وصوفيا وكاتانيا وتل أبيب، بالإضافة إلى أحدث وجهات الشركة إلى كيشيناو.