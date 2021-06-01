«المباركة» تنظم ورشة عمل تطبيقية حول ريادة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد) أكد رائد الأعمال خميس الشرياني مدير عام التطبيق الذكي «رفيق» أهمية مواكبة الشباب لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي التي ترعاها القيادة الرشيدة وصولاً إلى التحول الرقمي الشامل لخدمات القطاعين الحكومي والخاص وكذلك ريادة الأعمال تلبية لمتطلبات أجندة مئوية الإمارات 2071، استعداداً لــ (الخمسين المقبلة)، ومواكبة لمحاور استراتيجية (الخمسين المقبلة).

جاء ذلك خلال ورشة العمل التطبيقية التي نظمتها مؤسسة المباركة ضمن برنامج المباركة لتطوير وتمكين اليافعين والشباب وتحدث فيها خميس الشرياني عن تجربته كرائد أعمال أطلق تطبيقاً ذكياً يلبي متطلبات المؤسسات والأفراد من عمليات صيانة المرافق وكذلك صيانة الأجهزة المنزلية، وتوفير الحرفيين المطلوبين لذلك، على مدار الساعة. وشارك في الورشة، التي أقيمت عن بُعد، عدد من الشباب والفتيات الراغبين في تدشين مشاريع ريادة الأعمال.

ودعا الشرياني الشباب والفتيات لتعزيز مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي والاستفادة من البيئة المعززة لريادة الأعمال في الدولة، وما تقدمه الجهات المعنية من دعم وتمكين للشباب والفتيات بإطلاق مشاريع خاصة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتوظيف التكنولوجيا المتطورة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم فئات واسعة من الشباب.

وثمن الشرياني جهود ورسالة مؤسسة المباركة في ترسيخ وعي الشباب والفتيات تجاه مشاريع ريادة الأعمال، وحرص المؤسسة على تقديم الوعي والإرشاد اللازمين للشباب، وتعزيز تبادل الخبرات والأفكار بين رواد الأعمال والشباب بما يصب في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال الخمسين المقبلة.

واستعرض خميس الشرياني رحلته مع ريادة الأعمال منذ أن كان طالباً مبتعثا للدراسة الجامعية في الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أنه أطلق التطبيق الذكي «رفيق» استناداً إلى عدد من التحديات التي لمسها على أرض الواقع، قائلاً: عندما تكون هناك حاجة طارئة للصيانة وعدم وجود معايير ترتبط بالجودة للحصول على الحرفيين والمتخصصين المهنيين ذوي الكفاءة الذين يمكنهم إنجاز عمليات الصيانة الطارئة وما يرتبط بها من أعطال تؤثر على المؤسسات والأسر في منازلهم.. من هنا جاءت هذه الفكرة، وقد عكفت على دراستها محلياً ووجدت أن فكرة هذا المشروع مناسبة وهناك حاجة لها في سوق العمل ومن هنا انطلقت رحلتي نحو ريادة الأعمال ووجدت كل الدعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع.