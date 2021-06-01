زخم السيولة تعزز مكاسب الأسهم الإماراتية

أبوظبي (وام) صعدت مؤشرات الأسواق المالية المحلية اليوم، وسط تدفق المزيد من السيولة إلى قاعات التداول، وانضمام شريحة جديدة من الأسهم إلى قائمة الرابحين، مما منح القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بقيمة 13.6 مليار درهم في ختام تعاملات الأنشطة منذ بداية الأسبوع.

وشهدت الجلسة ارتفاع قيمة الصفقات المبرمة إلى نحو 1.83 مليار درهم، مما رفع بدوره من إجمالي سيولة 3 جلسات إلى 5.13 مليار درهم تقريباً، وفقاً لما يظهر الرصد اليومي للتعاملات.

ويعكس النشاط الكبير المسجل دخول المزيد من المستثمرين، سواء من المؤسسات أو الأفراد إلى الأسواق لاقتناص الفرص المتوفرة لتحقيق أكبر نسبة من العوائد.

وفي ظل النشاط الذي شهدته الأسواق، فقد نجحت المؤشرات العامة بالصعود إلى مستويات جديدة، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 2.837 نقطة بنمو نسبته 1.41%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 6613 نقطة بزيادة نسبتها 0.83% مقارنة مع اليوم السابق.

وواصل سهم العالمية القابضة تصدر قائمة أكثر الأسهم نشاطاً مرتفعاً إلى مستوى 95.1 درهم بصفقات تجاوزت قيمتها 690 مليون درهم، في حين ارتفع سهم بنك «أبوظبي الأول» إلى 16.90 درهم ممهداً بذلك لتخطي حاجز 17 درهماً وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 328 مليون درهم.

وقفز سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة تجاوزت 10% بالغاً 4.39 درهم بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 235 مليون درهم وأغلق سهم «الدار» عند 3.70 درهم، في حين وصل سهم بنك «أبوظبي التجاري» 6.87 درهم.

وفي دبي صعد سهم «إعمار» إلى حاجز 4.05 درهم، فيما وصل سهم «إعمار مولز» مستوى 1.98 درهم. وفي قطاع البنوك ارتفع سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» إلى 14 درهماً وبنك «دبي الإسلامي» 4.83 درهم. وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة 376 مليون سهم نفذت من خلال 9395 صفقة.