«برنت» يبلغ ذروته منذ مارس توقعاً لنمو الطلب

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ليسجل برنت 71 دولارا ويبلغ أعلى مستوياته منذ مارس، بفضل توقعات لنمو الطلب على الوقود في موسم الرحلات الصيفية بالولايات المتحدة.

تعززت الأسعار أيضا ببيانات صينية تُظهر نمو أنشطة المصانع بأسرع وتيرة لها هذا العام في مايو.

وبحلول الساعة 11.10 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس مرتفعة 1.48 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 70.80 دولار للبرميل. وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 68.19 دولار، مرتفعا 1.87 دولار أو 2.8 بالمئة عن إغلاق الجمعة، إذ لم يتحدد سعر تسوية أمس الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

كان برنت بلغ 71 دولارا في وقت سابق من الجلسة، أعلى مستوى له خلال اليوم منذ الثامن من مارس.

وقال محللو آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة اليوم «في حين تثور مخاوف بشأن زيادة قيود كوفيد-19 في أنحاء آسيا، فإن تركيز السوق منصب أكثر فيما يبدو على زيادة الطلب من الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا».