«الاتحاد للطيران» تقدم خيارات سفر من دون حجر صحي

أبوظبي (الاتحاد) تقدّم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، دليلاً للمسافرين حول أفضل طريقة للاستمتاع بالسفر السلس. وأصبح بإمكان المسافرين من ألمانيا، إسبانيا والولايات المتحدة زيارة أبوظبي من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول، وذلك بالإضافة إلى الدول الأخرى الموجودة على القائمة ومنها المغرب، روسيا، سويسرا، بريطانيا وغيرها. كما يمكن للمسافرين اكتشاف المدن الأميركية الكبرى مع رحلات الاتحاد إلى واشنطن شيكاغو ونيويورك.

ويستفيد الضيوف المغادرون من أبوظبي من الخدمات التي يقدمها مركز التخليص المسبق لإجراءات الهجرة والجمارك الأميركية، وهو المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ويسمح للمسافرين إلى الولايات المتحدة بتخليص كافة معاملات الهجرة والجوازات والتفتيش في أبوظبي قبل الصعود إلى الطائرة. وابتداء من الأول من يونيو 2021، يمكن لضيوف الاتحاد من الإماراتيين والمسافرين الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، السفر إلى ميلان أو روما من دون الحاجة إلى الحجر الصحي، ما يعني الاستمتاع بوجهة مذهلة لزيارة المواقع التاريخية، وتذّوق أشهى الأطباق ومشاهدة أجمل المناظر التي تحتضنها البلاد.

ويتوجب على الضيوف إجراء فحص مسحة الأنف قبل ما لا يتجاوز 48 ساعة من موعد إقلاع الرحلة من أبوظبي، أو الخضوع لفحص سريع لمسافري الترانزيت في مطار أبوظبي الدولي. عند الوصول إلى إيطاليا، يتوجب على الضيوف إجراء فحص مسحة سريع للأجسام المضادة. بالنسبة للمسافرين بين أبوظبي والبحرين، اليونان والسيشل، تمت إقامة ممرات سفر آمنة للأفراد الحاصلين على جرعتين من اللقاح، ويتم اعتماد شهادات اللقاح الصادرة عن السلطات الصحية في هذه الدول للسماح للزوار لدخول البلاد من دون الخضوع للحجر الصحي.