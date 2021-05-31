«شروق» تكشف عن مشروعي «شاطئ اللؤلؤية» و«شاطئ الحيرة»

الشارقة (الاتحاد)

كشف مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن إطلاق مشروعين شاطئيين جديدين الأول «شاطئ اللؤلؤية» في مدينة خورفكان، والثاني «شاطئ الحيرة» في مدينة الشارقة بتكلفة إجمالية للمشروعين تبلغ 197 مليون درهم.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ«شروق» أن العمل سيبدأ قريباً على مشروع «شاطئ اللؤلؤية»، الذي يقع على الساحل الشرقي لمدينة خورفكان، حيث يمتد طول شاطئ اللؤلؤية على 1.6 كيلومتر، وتقدر تكلفة المشروع، المقرر الانتهاء منه في شهر نوفمبر 2022، بنحو 110 مليون درهم وقال: بدأت الهيئة العمل على تطوير «شاطئ الحيرة» في فبراير، وذلك على موقع مطل على مياه الخليج العربي في منطقة حيوية تحتضن مجموعة من المنتجعات.