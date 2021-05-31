الرقابة النووية في الإمارات والسعودية تتبادلان الخبرات

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية أول مبادرة تعاون ثنائي في قطاع الرقابة النووية. ويأتي هذا التعاون ضمن إطار الاتفاق المبرم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية عام 2019 للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ونظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية سلسلة من ورش العمل استمرت لمدة شهر، حيث تم تشكيل 10 مجموعات عمل من أجل تبادل المعلومات ونقل المعرفة.

وتناولت ورش العمل مواضيع متعددة مثل السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ وغيرها من المواضيع الأخرى.

ناقش أعضاء الهيئتين الرقابيتين عدداً من المواضيع خلال ورش العمل التي تناولت وضع إطار العمل الرقابي النووي، والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي، وتطوير أنظمة التفتيش والترخيص، وبناء القدرات والخبرات.

وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «يسعدنا أن نبدأ هذا التعاون الثنائي، تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجاً يحتذى به عالمياً في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، وتطوير إطار عمل رقابي للإشراف على القطاعين النووي والإشعاعي. توفر هذه المبادرات فرصاً مناسبة لنقل المعارف المكتسبة خلال سنوات من العمل الرقابي إلى شركائنا السعوديين، وفي الوقت نفسه الاطلاع على تجاربهم في بناء العمل الرقابي في المملكة العربية السعودية».

من جانبه، قال الدكتور خالد العيسى، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية في المملكة العربية السعودية: «توفر هذه الجهود المشتركة فرصاً لاستكشاف مختلف مجالات التعاون المستقبلية لتبادل الخبرات وتكامل الأنشطة الرقابية النووية.