9 مشاريع لـ«الدار» توفر 6400 وحدة سكنية في جزيرة ياس

سيد الحجار (أبوظبي)

أطلقت شركة الدار العقارية خلال الأشهر الماضية 3 مشاريع جديدة تضيف نحو 1200 فيلا سكنية بجزيرة ياس، ليصل بذلك عدد مشاريع «الدار» في جزيرة ياس إلى 9 مشاريع توفر 6400 وحدة سكنية وقطعة أرض، حيث تم تسليم أكثر من 2200 شقة وفيلا سكنية ضمن مشاريع «وست ياس» و«أنسام» و«ياس إيكرز»، فيما تواصل إنشاء ما يزيد على 3 آلاف شقة وقطعة أرض، سيتوالى تسليمها خلال الأعوام المقبلة، وذلك ضمن مشاريع «مايان» و«وترز إج» و«ليا».

وخلال نوفمبر 2020، أطلقت «الدار» مشروع «نويا» السكني على جزيرة ياس ليوفر 510 منازل تاون هاوس، بأسعار بدأت من 1.49 مليون درهم، وتم بيع المشروع بالكامل خلال 4 ساعات من الإطلاق، محققاً مبيعات بقيمة مليار درهم.

كما أطلقت مشروع «نويا فيفا» خلال شهر أبريل الماضي، ليوفر 480 وحدة سكنية جديدة، تشمل فللاً تضم أربع غرف نوم، ومنازل «تاون هاوس» بغرفتين أو ثلاث غرف نوم، حيث تم بيع المشروع بالكامل خلال 48 ساعة، وتجاوزت قيمة المبيعات مليار درهم.

ومؤخراً كشفت شركة الدار العقارية عن طرح مشروع «نويا لوما» بجزيرة ياس، والذي يوفر 189 فيلا مستقلة، بأسعار تبدأ من 2,41 للفلل المكوّنة من ثلاث غرف، و2.77 مليون للمكونة من أربع غرف، و3.27 مليون درهم للفلل ذات الغرف الخمس، حيث تم بيع كامل وحدات المشروع، وبلغت قيمة إجمالي المبيعات 560 مليون درهم. وسجلت مشاريع «نويا» و«نويا فيفا» و«نويا لوما» إجمالي مبيعات بقيمة 2.5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال راشد العميرة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير لـ«الاتحاد» إن الفترة الحالية تشهد طلباً مرتفعاً على شراء الوحدات السكنية بجزيرة ياس، وهو ما ظهر في تحقيق مبيعات قوية بمشاريع «نويا» فور طرحها، وهو ما يعكس الأداء القوي للقطاع العقاري في أبوظبي، ونجاح المشاريع الجديدة في تلبية احتياجات العملاء وفق متغيرات ومتطلبات السكن بعد «كورونا».

وبحسب تقرير صادر مؤخراً عن شركة «أستيكو» لإدارة العقارات، شهدت سوق العقارات السكنية في أبوظبي زيادة ملحوظة في مستويات الطلب على الفلل خلال الربع الأول من العام الحالي، خاصة في مجمعات الفلل الفاخرة مثل «جزيرة ياس»، مشيراً إلى ارتفاع أسعار تأجير الفلل في مشروع «وست ياس» بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع الأخير من 2020، كما ارتفعت أسعار بيع الفلل بالمشروع بمعدلات قياسية بلغت 24%.

وأكد العميرة إن إطلاق 189 فيلا مستقلة في مشروع «نويا لوما» بجزيرة ياس نهاية شهر مايو الماضي، جاء عقب النجاح الكبير المُحقق في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «نويا»، ما يعكس حجم الطلب الكبير على شراء الفلل بأبوظبي، موضحاً أنه من المقرر بدء أعمال إنشاء «نويا لوما» في شهر نوفمبر 2021، مع توقعات ببدء تسليم الوحدات في شهر فبراير 2024.

وكانت «الدار» قد باشرت خلال العامين الماضيين تسليم مشروع «أنسام» و«وست ياس»، حيث يتألف «أنسام» من 4 مبانٍ، تضم 547 وحدة سكنية، فيما يضم «وست ياس» 1017 فيلا سكنية مكونة من 4 أو 5 غرف، بمساحات تتراوح بين 600 و800 متر مربع، كما باشرت العام الماضي تسليم مشروع «ياس إيكرز» والذي يضم نحو 652 فيلا وتاون هاوس.

فيما تتقدم الأعمال الإنشائية بمشاريع «وترز أج» والذي يتألف من 13 مبنىً سكنياً تضم نحو 2255 وحدة سكنية، ومشروع «مايان» ويتألف من 5 أبراج تتكون من 11 طابقاً، وتضم 512 وحدة سكنية، بجانب مشروع «ليا» ويضم 238 قطعة أرض.

وأكد العميرة أن الفترة الحالية تشهد طلباً مرتفعاً على شراء الوحدات السكنية بجزيرة ياس، وهو ما ظهر في تحقيق مبيعات قوية بمشاريع «نويا» فور طرحها، وهو ما يعكس الأداء القوي للقطاع العقاري في أبوظبي، ونجاح المشاريع الجديدة في تلبية احتياجات العملاء وفق متغيرات ومتطلبات السكن بعد «كورونا».

وأوضح أن مشروع «نويا» يعد أول مشاريع «الدار» بعد جائحة «كورونا»، والتي فرضت متغيرات عديدة على احتياجات العملاء، وهو ما تمت مراعاته في المشاريع الجديدة.