«طاقة» تطلق برنامجاًً تدريبياًً لإعداد الكوادر الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» برنامج «إطلاق» كمنصة جديدة لبرنامجها للتدريب المهني لإعداد وتطوير الكوادر الوطنية الشابة من الخريجين الجدد.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: إن الكوادر الإماراتية الشابة هي ركيزة أساسية لتحقيق النمو والنجاح في أحد أكثر القطاعات حيوية في دولة الإمارات وأيضاً لمسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام. والاستثمار في تطوير الكوادر الإماراتية الشابة هو أولوية استراتيجية لشركة «طاقة»، فهذا الأمر يتيح لنا تهيئة دفعات متعاقبة من الكوادر الوطنية لشغل مجموعة من الوظائف الفنية الأكثر حيوية، ومن ثم إعداد وتأهيل قادة الغد.

ومن جانبها، قالت حمدة الهاملي، مدير إدارة الموارد البشرية في شركة «طاقة»: «إننا في شركة «طاقة» نضع تعزيز ثقافة التعلم والتطوير المهني في طليعة أولوياتنا. وقد أعددنا برنامج «إطلاق» ليصبح بمثابة منصة انطلاق للكوادر الإماراتية الواعدة، حيث يمكنهم من اختبار أفكارهم واكتساب المهارات المهنية الأكثر طلباً في سوق العمل، وبناء جاهزيتهم لمستقبل مهني واعد في بيئة عمل تتسم بالتغير المتسارع. ونحن في «طاقة» ملتزمون ببناء مستقبل يقوم على الاستدامة والابتكار، ويستثمر في الكوادر الإماراتية الشابة كونهم قادة المستقبل».