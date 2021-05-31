بعد وضع حجر الأساس: انطلاق المرحلة الأولى من مشروع الفلل الفاخرة بجزيرة الجبيل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، أمس، عن بدء أعمال البناء في المرحلة الأولى من مشروع الفلل الفاخرة بجزيرة الجبيل، بعد وضع حجر الأساس لمشروع تطوير الجزيرة. وتشمل المرحلة الأولى من مشروع تطوير الجزيرة بناء 300 فيلا استوحي تصميمها من الهندسة المعمارية الحديثة والكلاسيكية لتكون الخطوة الأولى نحو إنشاء مجتمع منخفض الكثافة، يوفر فللاً بخيارات سكنية متنوعة تتراوح من ثلاث إلى ست غرف نوم على أراضٍ بمساحات كبيرة تتراوح ما بين 1300 متر مربع و7000 متر مربع.

وأعلن مؤخراً عن ترسية عقد المرحلة الأولى من مشروع الفلل على شركة الإنشاءات العربية ACC لتكون المقاول الرئيسي للمرحلة الأولى لتطوير الجزيرة، وتم الاحتفال بوضع حجر الأساس في الموقع تدشيناً لتطوير هذا المشروع السكني. وفي تعليق له، قال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: «يؤكد وضع حجر الأساس في جزيرة الجبيل على المصداقية، ويمنح عملاءنا الثقة بأن المشروع سينتهي في الوقت المحدد».