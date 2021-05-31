مشروعان شاطئيان في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) كشف مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، عن إطلاق مشروعين شاطئيين جديدين الأول «شاطئ اللؤلؤية» في مدينة خورفكان، والثاني «شاطئ الحيرة» في مدينة الشارقة بتكلفة إجمالية للمشروعين تبلغ 197 مليون درهم.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ«شروق» أن العمل سيبدأ قريباً على مشروع «شاطئ اللؤلؤية»، الذي يقع على الساحل الشرقي لمدينة خورفكان، حيث يمتد طول شاطئ اللؤلؤية على 1.6 كيلومتر، وتقدر تكلفة المشروع، المقرر الانتهاء منه في شهر نوفمبر 2022، بنحو 110 ملايين درهم، وتعمل «شروق» على تطوير المشروع بما يناسب أفراد العائلة من مختلف الأعمار.

وقال السركال: «إن الهيئة بدأت العمل على تطوير مشروع»شاطئ الحيرة«في فبراير 2021 وذلك على موقع مطل على مياه الخليج العربي في منطقة حيوية تحتضن مجموعة من المنتجعات، فضلاً عن أنه يبعد 20 دقيقة عن مطار الشارقة الدولي، ويمتد طول شاطئ الحيرة على 3.5 كيلومتر وتقدر تكلفة المشروع، المقرر إنجازه نهاية شهر أكتوبر المقبل، بنحو87 مليون درهم».