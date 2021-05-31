خلاف بين «إيرباص» وشركة خليجية لسبب غير متوقع

باريس (رويترز) - قالت مصادر بقطاع الطيران إن شركة الخطوط الجوية القطرية اختلفت مع شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، في نزاع محتدم يهدد بتأخير استئناف تسليم الطائرات الأوروبية إلى شركة الطيران الخليجية.

وانتقد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية شركة إيرباص دون أن يذكر تفاصيل الخلاف، لكن المصادر قالت إنه يتعلق بطلاء الطائرة إيرباص إيه 350، في أحدث حلقة من سلسلة خلافات حول مراقبة الجودة بين شركة الطيران وإيرباص.

ولم يتسن لـ«رويترز» الاتصال بالخطوط القطرية للحصول على تعقيب خارج ساعات العمل العادية اليوم الاثنين، في حين أحجمت إيرباص عن التعليق.

وقال ممثل لـ«إيرباص»: «نحن في محادثات مستمرة مع عملائنا. ونحافظ على سرية مضمون هذه المناقشات».

تفتخر الخطوط القطرية بتدقيق استثنائي في التفاصيل بما يتماشى مع علامة تجارية متميزة، لكن مديرين تنفيذيين في قطاع الطيران اتهموها باستغلال مثل هذه التفاصيل في الماضي لتأخير تسلم الطائرات التي لم تعد بحاجة إليها، وهو زعم دأبت الشركة على نفيه.

يأتي الخلاف حول جودة الطلاء في وقت حساس تحاول فيه إيرباص فرض تسليم عشرات الطائرات المصممة لشركات الطيران، التي إما أنها لا تستطيع تسلم الطائرات أو لن تتسلمها، وسط تراجع في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأرسلت إيرباص عشرات «الإشعارات الرسمية» أو التحذيرات القانونية إلى شركات للطيران بشأن الطائرات التي لم يتم تسلمها منذ بدء الأزمة.

وهدد جيوم فوري الرئيس التنفيذي لإيرباص باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات الطيران التي ترفض تسلم الطائرات.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، نقلت بلومبرج عن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قوله إن الشركة سترفض أخذ طائرات جديدة من إيرباص إذا لم تتمكن من حل النزاع.

كان الباكر أعلن العام الماضي أن الشركة القطرية لن تستلم أي طائرات في 2020 أو 2021 بسبب أزمة فيروس كورونا. وقال في وقت لاحق إن الشركة توصلت إلى اتفاق مع إيرباص بشأن التأجيلات. ولم يتم الكشف عن التفاصيل.