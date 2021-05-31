أحمد بن سعيد يفتتح «أسبوع التصميم والضيافة»

مصطفى عبد العظيم (دبي) افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أمس فعاليات أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يتضمن معارض الفنادق والترفيه اندكس ومعرض المكاتب، بمشاركة عارضين من مختلف دول العالم ومتخصصون في قطاع الضيافة ومصممي الديكورات الداخلية والمهندسين المعماريين.

مشاركون في «أسبوع التصميم والضيافة» (تصوير حسن الرئيسي)

وجاء انطلاق المعارض الثلاثة بعد أيام قليلة من نجاح استضافة معرض سوق السفر العربي 62 وجهة سياحية، ومعرض المطارات وقبل ذلك أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جلفود، والتي حظيت جميعها بإقبال واسع من قبل العارضين، الذين أشادوا بنجاح في إعادة بناء الثقة في صناعة المعارض الدولية من خلال وضع خريطة طريق لاستئناف نشاط المعارض عالمياً ووفقاً لقواعد وبروتكولات صحية جديدة تمكنها من التكيف مع الواقع الالواقع الجديد الذي فرضته جائحة كوفيد-19.

واستقطب معرض الفنادق الذي يقام حتى 2 يونيو تحت شعار «إعادة صياغة مفهوم الضيافة»، مشاركة عارضون من أكثر من 20 دولة، لإبراز أحدث المنتجات والمعدات التقنية والخدمات التي تلبي احتياجات قطاع الضيافة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد 473 فندقاً قيد الإنشاء حالياً يضم 158 ألفاً و161 غرفة حتى 2024، وفقاً لبيانات مؤسسة «توب هوتيل بروجكتس»، المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية الجديدة، والتي أوضحت أن المشاريع الفندقية في الإمارات تضم 60 ألفاً و419 غرفة فندقية جديدة حتى 2024، ما يجعلها في صدارة دول المنطقة في عدد المشاريع الفندقية الجديدة.

مشاركون في «أسبوع التصميم والضيافة»



وقال مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الريم للضيافة إن استئناف تنظيم المعرض بصورة مباشرة، يشكل قفزة كبيرة في إعادة بناء الثقة بصناعة المعارض من جهة وتعزيز التواصل بين المنتجين والعملاء واكتشاف اتجاهات الأسواق، لافتاً إلى أن القطاع الفندقي بالدولة يعاود التعافي والنمو متجاوزاً تأثيرات تفشي جائحة كورونا المستجد وما سببته من تأثيرات سلبية على القطاع.

وقال فرانك وولف، الرئيس التنفيذي لشركة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز، أن صناعة الضيافة العالمية باتت تسير بخطى سريعة نحو التعافي من آثار الظروف الاستثنائية التي واجهتها في العام الماضي، مشيراً إلى أهمية حلول تكنولوجيا الضيافة كجزء أساسي من استراتيجيات انتعاش القطاع.

من جهته، قال سانجاي نادكارني، مدير الابتكار والبحث في أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة أن التكنولوجيا تُعد جزءاً أساسياً من عرض القيمة للفنادق، كما تساعد الجهات المشغّلة في الحفاظ على معايير الصحة والسلامة.

بدورها، قالت كاتي ماكبرايد، مديرة معرض إندكس أن استئناف تنظيم المعرض بنسخة مباشرة، والمشاركة الكبيرة من العارضين، يعكس الحاجة الماسة لمنصة تواصل بين الجهات المعنية في القطاع الذي يقوم بشكل أساسي على العروض المرئية والملموسة ويشهد ذروة ازدهاره في الظروف الصعبة.

وقال محمد الخميني، مدير مركز الترويج التجاري والمسؤول عن تنظيم الجناح الإندونيسي المُشارك في معرض الفنادق، أن دبي نجحت خلال جائحة كوفيد-19 في أن ترسخ مكانتها واحدة من المدن الأكثر أماناً في العالم للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه.