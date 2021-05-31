منصور بن محمد يفتتح «جيسيك»

دبي (وام) افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم، أعمال النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك»، والتي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي.

وحرص سموه خلال الجولة التي شملت عدداً من الأجنحة المحلية والعالمية المشاركة في المعرض الذي يستضيف مشاركات من أكثر من 30 دولة حول العالم، على التعرف على أحدث الحلول والتقنيات التي تطرحها جملة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال الحيوي. وشملت جولة سموه في المعرض التوقف عند منصة مركز دبي للأمن الإلكتروني، حيث استمع إلى شرح حول جهود المركز وأهم مبادراته، وشهد سموه إطلاق النظام الإلكتروني «ترس» المتخصص في الكشف عن الثغرات الأمنية في المواقع الإلكترونية، والذي طوره المركز في خطوة تسهم في ترسيخ مكانة دبي بوصفها المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني.

يأتي النظام الجديد في إطار مؤشر دبي للأمن الإلكتروني الأول من نوعه على مستوى العالم الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي منتصف العام 2020 ليدعم الأداء العام للأمن الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية على مستوى الإمارة.

رافق سموه خلال الجولة معالي اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، واللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ويوسف الشيباني، مدير مركز دبي للأمن الإلكتروني.