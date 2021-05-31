توقعات متفائلة تصعد بالنفط

لندن (رويترز) - صعدت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين وجرى تداول خام برنت القياسي العالمي قرب 70 دولارا للبرميل، بدعم من توقعات متفائلة لنمو الطلب على الوقود، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع تحالف «أوبك+» هذا الأسبوع ليروا كيف ستكون استجابة المنتجين.

وصعدت عقود برنت 98 سنتا، أو 1.5 بالمئة، إلى 69.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.53 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 94 سنتا، أو 1.4 بالمئة، إلى 67.26 دولار.

والأسواق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مغلقة اليوم الاثنين في عطلة عامة في البلدين.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل ثاني شهر من المكاسب، بينما يتوقع محللون أن نمو الطلب على النفط سيفوق المعروض على الرغم من العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية إلى الأسواق.

