ما سبب طفرة مبيعات العقارات في دبي؟

يوسف العربي (دبي) بلغت قيمة التداولات العقارية في دبي خلال شهر مايو الماضي 21.71 مليار درهم عبر 5988 إجراءً، بحسب بيانات الدائرة التي أظهرت استمرار تفوق مبيعات الوحدات المنجزة بدعم من أصحاب الثروات.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك استحواذ عمليات البيع على 20.26% من إجمالي التداولات خلال الشهر الماضي، لتسجل قيمة بيع إجمالية بلغت 11.04 مليار درهم. وتوزعت عمليات البيع عبر 4.405 إجراءات، منها 3.084 إجراء للوحدات السكنية، و485 إجراء بيع للمباني، بالإضافة إلى 836 إجراء للأراضي. وعلى صعيد الرهن العقاري تم تسجيل 1412 إجراء، بقيمة تداولات 6.56 مليار درهم، موزعة على 1.470 وحدة سكنية، و247 مبنى، بالإضافة إلى 593 قطعة أرض.

وبلغت قيمة تداولات الهبة 4.11 مليار عبر 171 إجراء، منها 81 وحدة سكنية، و21 مبنى، و69 قطعة أرض.

وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات إن سوق العقارات يشهد نشاطاً ملحوظاً في دبي بدعم من أصحاب الثروات داخل وخارج الدولة. وأضاف أن الطلب على العقارات المميزة والفاخرة المنجزة لم يتوقف، لاسيما بعد أن وصلت الأسعار لمستويات جذابة. وأوضح أن الأسعار الحالية تتيح الفرصة لكل من يرغب في ذلك حالياً، حيث مازال سوق المنجزة يشهد حالة من النشاط تقوده صفقات بيع انتقائية في بعض المناطق، معززاً بالتغييرات الأخيرة التي طرأت على قانون الإقامة ومنح الجنسية للمقيمين وفق الشروط المنصوص عليها.

أصحاب الثروات

من جهته، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية، إن الطلب على العقارات المنجزة يقود عملية تعافي القطاع العقاري في الوقت الراهن، حيث يتصدر أصحاب الثروات مشهد الاستثمار العقاري.

وأوضح أنه على الرغم من التحديات العالمية المرتبطة بجائحة كورونا، فإن الطلب على العقارات المميزة المنجزة مستمر حيث ترى شريحة كبيرة من المستثمرين وأصحاب الثروات في تلك الظروف فرصة للاستثمار والربح. ونوه بأن غالبية العاملين بالقطاع العقاري يعتقدون بأن أسعار البيع تبدأ بالارتفاع، ومن ثم يعتبرون أن الوقت الراهن هو الأنسب للاستثمار واصطياد أفضل الوحدات العقارية الموجودة، وأكثرها تميزاً.

وأضاف أن الطلب على العقارات الفاخرة المنجزة يأتي معظمه من أصحاب الثروات، الذين يرغبون في شراء وحدة سكنية للعيش فيها، وبعضها يكون للمشتري الذي يرغب في شراء العقار لاستثماره، كتأجيره مثلاً، نظراً للإيرادات والعائدات المالية الجيدة، مقارنة بمناطق وبلدان أخرى في العالم، خاصة عندما نرى ما تقدمه مدينة دبي من ناحية البنية التحتية.