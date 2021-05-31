«سوق أبوظبي» يدرج أسهم «إي إس جي»

أبوظبي (الاتحاد) أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم مجموعة «إي إس جي» ستاليونز الإمارات المملوكة للشركة العالمية القابضة والمتخصصة بخدمات الاستثمار والهندسة والبناء، في منصة السوق الثاني، حيث بدأ التداول على أسهم المجموعة اعتباراً من اليوم تحت الرمز ESG. وتأسست مجموعة «إي إس جي» في عام 2006، وسرعان ما حققت تطوراً ملحوظاً وأصبح لديها محفظة متنوعة من أعمال الهندسة والبناء والتطوير وإدارة العقارات والخدمات. وبلغت قيمة أصول المجموعة، والتي تعمل في 12 دولةً، 537 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021، كما يعمل لديها أكثر من 1000 موظف.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية توسيع نطاقه بشكل ملحوظ من خلال عمليات الإدراج الجديدة وتبني مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات. كما شهد السوق زيادة كبيرة في السيولة، مما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين والمُصدِرين على حدٍ سواء. ويسر سوق أبوظبي للأوراق المالية الترحيب بشركة مجموعة 'إي إس جي' في منصة السوق الثاني، والتي تتيح للشركات إمكانية الوصول إلى قاعدة كبيرة من رأس المال، وتفتح المجال لتعزيز قيمة العلامة التجارية بطريقة فعالة. وبالنسبة للمستثمرين، توفر المنصة فرصة فريدة لتعزيز السيولة النقدية في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، والتي تنتمي إلى مشهد اقتصادي إقليمي دائم النمو والازدهار».

من جانبه، قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاليونز الإمارات «إي إس جي»: «يتيح إدراج مجموعة 'إي إس جي' في منصة السوق الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية مشاركة أوسع للمستثمرين في أحد أهم مجالات أعمال مجموعة الشركة العالمية القابضة. وبالاستناد إلى المكانة المالية القوية للشركة العالمية القابضة، ثاني أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أثبتت شركات مجموعتنا مرونتها خلال العام الماضي، واستعدادها التام لاغتنام الفرص الجديدة فيما يتعافى الاقتصاد الإماراتي والإقليمي من تداعيات جائحة 'كوفيد – 19'». وتعتبر مجموعة «إي إس جي» رابع شركة تابعة للشركة العالمية القابضة يتم إدراج أسهمها في منصة السوق الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عقب الإدراج الناجح لشركات «بالمز الرياضية» و«مخازن زي» و«إيزي ليس» أواخر عام 2020.

وشهدت أنشطة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحسناً ملحوظاً هذا العام، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنسبة 25% خلال الربع الأول لتسجل رقماً قياسياً بلغ 936 مليار درهم إماراتي. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، ارتفع إجمالي القيمة المتداولة للأسهم المشتراة والمباعة (خمسة أضعاف) على أساس سنوي ليبلغ 107.8 مليار درهم، فيما ارتفع المؤشر القياسي للسوق بنسبة 17.2%. وفي غضون ذلك، ارتفع حجم الشراء والبيع لصالح المستثمرين المؤسسيين بشكل ملحوظ من 14.6 مليار درهم إلى 92.6 مليار درهم، بينما ارتفع حجم تداول المستثمرين الأفراد أكثر من الضعف ليبلغ 15.1 مليار درهم.