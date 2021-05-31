الأسهم الأوروبية تنخفض من مستويات قياسية

فرانكفورت (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية من مستوياتها القياسية اليوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلات في أسواق رئيسة، لكن التفاؤل بشأن تعافي اقتصادي سريع يتجه بالمؤشر الرئيس صوب تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07.14 بتوقيت جرينتش وهبطت الأسهم في فرانكفورت 0.2 بالمئة وفي باريس 0.1 بالمئة.

والأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة اليوم في عطلة عامة، مما أضعف حركة التداول بشكل عام.

ويتحه ستوكس 600 لصعود نسبته 2.6 بالمئة في مايو مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب إجراءات مكافحة الفيروس، في حين تؤكد الحكومات والبنوك المركزية استمرار تقديم الدعم للمساهمة في التعافي.

وانخفض سهم دويتشة بنك 1.7 بالمئة بعدما قال تقرير إن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أبلغ البنك الألماني أنه اخفق في معالجة أوجه القصور المستمرة في قيود مكافحة غسل الأموال.