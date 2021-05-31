صعود عملة إيثريوم المشفرة 5%

لندن (رويترز) - صعدت عملة إيثريوم المشفرة أكثر من خمسة بالمئة اليوم الاثنين إلى 2523 دولارا لكنها ظلت أقل بما يزيد على 40 بالمئة عن ذروتها القياسية فوق 4300 دولار المسجلة هذا الشهر.

وارتفعت العملة 4.1 بالمئة إلى 2495.69 دولار في الساعة 09.50 بتوقيت جرينتش.

أما منافستها بِتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، فارتفعت 0.8 بالمئة إلى 36 ألفا و987 دولارا في تعاملات هادئة مع إغلاق أسواق لندن والولايات المتحدة في عطلات عامة.

كانت بِتكوين أقل تقلبا في الأيام الأخيرة لكنها انخفضت أكثر من 35 بالمئة هذا الشهر، متأثرة بضغوط تنظيمية متزايدة على القطاع.

المستويات الحالية للعملة لم تشهدها منذ فبراير وهي قُرب نصف ذروتها البالغة 65 ألف دولار المسجلة في أبريل.

