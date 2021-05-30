«السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد» تدشن صفحة إلكترونية

أبوظبي (وام)

أطلق طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير صفحة إلكترونية بشأن العقوبات المالية المستهدفة في الموقع الإلكتروني للجنة السلع، والتي اشتملت على عدة أقسام منها الإطار القانوني، وقائمة الإرهاب المحلية وقسم عن تنفيذ العقوبات ودور السلطات الحكومية في دولة الإمارات وآخر عن إجراءات التظلم والإعفاءات. وأكد أهمية محتويات التصميم الجديد في تسهيل تنقل الزائر بين أقسام الصفحة، وأشاد بالإصدار كونه شاملاً للمحتوى، بحيث يمكن القطاع الحكومي والخاص في الاطلاع على التشريعات والتعرف على الالتزامات في تطبيق العقوبات المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية. من جهته، أوضح راشد مطر المناعي مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة في المكتب التنفيذي للجنة السلع أنّ محتويات الصفحة الإلكترونية تعكس في مجملها جهود دولة الإمارات في التعاون الدولي، خاصة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأنظمة العقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 في شأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة يعتبر أحد التشريعات التي تنظم تنفيذ العقوبات المالية، خاصة الواردة منها في قرارات مجلس الأمن، وتحدّد مواده الالتزام المتوقع من الجهات الحكومية المعنية والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهابيين وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وبين أن تطوير الموقع اعتمد أحدث التقنيات وامتثل إلى متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتضمن خدمة الإشعار البريدي التي تتيح للجمهور التسجيل لتسلم أي تحديث في قوائم الإرهاب المحلية الصادرة من مجلس الوزراء.