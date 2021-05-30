68.6 مليار درهم التصرفات العقارية في 4 إمارات

أبوظبي (وام)

شهد القطاع العقاري في الإمارات نشاطاً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2021 في خطوة تعكس نمو واحد من أهم القطاع الاقتصادية في الدولة وذلك وفقا للبيانات المجمعة الصادرة عن الجهات المختصة في أربع من إمارات الدولة والتي أظهرت ارتفاع قيمة التصرفات العقارية بها إلى نحو 68.6 مليار درهم. ويأتي النشاط المسجل في القطاع العقاري مدعوماً بعمليات تداول ضخمة سواء من جانب مستثمرين محليين أو أجانب لاقتناص الفرص الاستثمارية الجاذبة المتوفرة في القطاع مقارنة مع بقية الأدوات الاستثمارية الأخرى. وأظهرت البيانات المجمعة أن قيمة التصرفات العقارية في امارتي دبي وأبوظبي بلغت 59.2 مليار درهم تشكل نحو 86.3% من إجمالي التصرفات العقارية في الإمارات الأربع التي شملها الرصد وهي دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان.

وتفصيلاً، فقد بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة دبي نحو 47.7 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 بنمو نسبته 47% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبلغ عدد المستثمرين في القطاع العقاري في دبي أكثر من 5800 مستثمر خلال الربع الأول من عام 2021 ما يشير إلى مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع. وفي إمارة أبوظبي، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الربع الأول من عام 2021 نحو 11.5 مليار درهم وفقاً لإحصائيات صادرة عن دائرة البلديات والنقل، في حين وصل عدد المعاملات المنفذة في القطاع إلى 3847 معاملة تتضمن تداولات الأراضي والمباني والوحدات العقارية.