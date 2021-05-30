دبي تحتضن أكبر مركز للأبحاث واستقصاء التهديدات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

أعلنت «جروب-آي بي»، الشركة العالمية في مجال التصدي للتهديدات الإلكترونية واستقصاء بيانات ومعلومات التهديدات الإلكترونية والتحقيق بالجرائم الإلكترونية المتقدمة ومنعها، عن افتتاح «مركز أبحاث واستقصاء التهديدات في الشرق الأوسط وأفريقيا» التابع لها في إمارة دبي.

وتنظر «جروب-آي بي» إلى افتتاح «مركز أبحاث واستقصاء التهديدات في الشرق الأوسط وأفريقيا»، بمثابة قفزة نوعية في مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في إرساء أسس أول شركة عالمية لامركزية للأمن الإلكتروني، مجهزة بمراكز بحثية متقدمة، وقادرة على العمل من وسط المراكز المالية الرئيسية في العالم.

لن تقتصر مهام هذا المكتب على عمليات البيع فحسب، بل ستتخطى ذلك ليمثل المقر الإقليمي للشركة على مستوى المنطقة، وليقدم كافة الخيارات والكفاءات التقنية الرئيسية، ومتيحاً فرصة استثمار أفضل المهارات التي تمتلكها الشركة في مقرها الدولي في سنغافورة، وغيره من المقرات. كما سيحتضن المركز الجديد، الواقع في «مدينة دبي للإنترنت»، 18 موظفاً ممن سيعملون ضمن الأقسام الرئيسية لدى شركة «جروب-آي بي»، وهي وحدة التحقيقات بالجرائم عالية التقنية، ومختبر الطب الشرعي الرقمي، ومختبر الاستجابة للحوادث DFIR، واستقصاء التهديدات، والتقييم الأمني، وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية.