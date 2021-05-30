الأسهم السعودية تستعيد ذاكرة 2014

الرياض (الاتحاد) تجاوز مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي»، خلال تداولات اليوم الأحد مستوى الـ10540 نقطة، للمرة الأولى منذ ست سنوات ونصف السنة وتحديدا في أكتوبر 2014، مدعوما مكاسب مجموعة من الأسهم القيادية مثل "اس تي سي"، وسهم البنك السعودي الفرنسي، إضافة إلى سهم بنك الراجحي.

وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 11.5 مليار ريال، وسط ارتفاع أسعار أسهم 119 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 65 شركة.

وبارتفاعات اليوم تصل مكاسب المؤشر الرئيس للسوق منذ بداية العام إلى 21% تقريباً.

تجاوزت قيمة التداولات اليومية بنهاية التعاملات 12 مليار ريال من خلال التداول على نحو 408.6 مليون سهم، تصدرها من حيث النشاط بالقيمة سهم "متطورة" بتداولات تجاوزت 772 مليون ريال مع ارتفاع قيمته السوقية بأكثر من 7% ليغلق بنهاية اليوم عند 41.8 ريال.

في غضون ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية خطتها الإستراتيجية (2021 -2023) التي تمثل أحد أذرع برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعدّ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أنها ستعمل مع شركائها على تحقيق مستهدفات الرؤية في هذا القطاع.

وأوضحت الهيئة أن الخطة الإستراتيجية المحدثة تركز على عدة أولويات تسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافها، وهي أن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق المالية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقًا متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

وأشارت إلى أنه من خلال خطتها الإستراتيجية ومن أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ستعمل على عدد من المبادرات، ومن ذلك تحفيز القطاع الخاص للإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية (نمو)، وإعداد المفاهيم التنظيمية لتشجيع الشركات الأجنبية على طرح أسهمها في السوق السعودية، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي.