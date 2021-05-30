«الأوراق المالية العربية» يبحث تطورات أسواق رأس المال

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت د.مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أعمال اجتماع الدورة الخامسة عشرة لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد وجليل طريف الأمين العام للمجلس.

ناقش الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع وكذلك التطورات التي شهدتها أسواق رأس المال العربية خلال عام 2020، وأثر تداعيات جائحة كورونا على هذه الأسواق، واعتماد الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2021 – 2025 ومناقشة آخر المستجدات والأحداث المستقبلية لأعضاء الاتحاد.

ونوهت السويدي إلى أن «هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بالنظر للدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئات الرقابية في اقتصادات الدول، لاسيما في أعقاب الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد- 19، وهو دور يمثل علامة بارزة على درب تطور صناعة الخدمات المالية؛ فقد واصلت هيئات الأسواق المالية العربية خلال العام 2020 تحقيق إنجازات لافتة في مجالات الرقابة وتحديث التشريعات والتنظيم والإنفاذ، ووضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها الرقابية، وتطوير قواعد الشفافية والإفصاح والحوكمة والتعليم والتوعية لضمان استقرار وتوازن الأسواق المالية».

واطلع المجلس خلال الاجتماع على مذكرات الأمانة العامة للاتحاد بخصوص عدة موضوعات تناولت استكمال إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد للأعوام 2021-2025، وإصدار ونشر دليل القواعد العامة والمبادئ الاسترشادية المعتمدة لأسواق راس المال العربية؛ وإعداد كتيب يتناول أهم أنشطة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية خلال فترة الخطة الاستراتيجية الأولى 2016 – 2020، ومذكرة التفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد، وتعديل أنظمة الاتحاد، والأعمال المتعلقة بإطلاق بوابة التعليم الإلكتروني والبرامج التدريبية لعام 2025-2021 ، والتقرير السنوي للاتحاد، وعضوية سلطة دبي للخدمات المالية في الاتحاد، وقرر المجلس اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد، والموافقة على قبول عضوية سلطة دبي للخدمات المالية كعضو عامل، والسير بإجراءات إنفاذ جميع مذكرات الموضوعات التي تم الاطلاع عليها حسب الأصول.

وجدد أعضاء الاتحاد الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة (دولة المقر) ورئاستها لدعمها المتواصل للاتحاد وعلى استضافة اجتماعه السنوي الخامس عشر. وقرر المجلس عقد اجتماعه السنوي القادم للدورة السادسة عشرة في سلطنة عُمان، كما قدم المجلس الشكر لهيئة الأوراق المالية العراقية التي أعربت عن رغبتها باستضافة الاجتماع السنوي السابع عشر للاتحاد في العراق.