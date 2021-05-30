1.65 مليار درهم سيولة أسواق المال في أول أيام الأسبوع

أبوظبي (وام)

واصلت السيولة تدفقها إلى أسواق المال الإماراتية مع بداية تعاملات اليوم الأول من تعاملات الأسبوع وبلغت قيمة الصفقات المبرمة نحو 1.65 مليار درهم وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها حركة المؤشرات العامة. وأظهر الرصد اليومي للتعاملات استمرار تركز الجزء الأكبر من السيولة على شريحة من الأسهم القيادية خاصة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسط عمليات تداولات مكثفة من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية. كان المؤشر العام لسوق دبي المالي قد أغلق عند مستوى 2809 نقاط في حين أقفل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 6513 نقطة في ختام التعاملات. وشهد سهم العالمية القابضة المدرج في سوق العاصمة نشاطا كبيرا ما رفع قيمته إلى 95 درهما وسط تداولات تجاوزت قيمتها 695 مليون درهم في حين بلغت قيمة الصفقات المبرمة على سهم أدنوك المغلق عند 4.09 درهم نحو 234 مليون درهم. وأغلق سهم بنك أبوظبي الأول عند 16.34 درهم بتداولات قيمتها 170 مليون درهم تقريبا فيما أغلق سهم الدار عند 3.71 درهم وسهم بنك أبوظبي التجاري عند 6.84 درهم. وعلى مستوى سوق دبي المالي فقد أغلق سهم إعمار عند 4.02 درهم بتداولات بلغت تجاوزت قيمتها 40 مليون درهم تلاه سهم اعمار مولز المستقر عند 1.97 درهم بصفقات قيمتها 33 مليون درهم تقريبا.. في حين ارتفع سهم داماك إلى 1.41 درهم. تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسهم المتداولة في جلسة بداية الأسبوع في السوق وصل إلى 313 مليون سهم نفذت من خلال 7222 صفقة.