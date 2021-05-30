إنجاز 35 % من «المهرة» بمدينة مصدر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة سيادة للتطوير عن تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال البناء والتشييد لمشروع المهرة الواقع في مدينة مصدر بأبوظبي، حيث قاربت نسبة التنفيذ 35% من إجمالي عمليات البناء.

وطرحت الشركة مؤخراً الوحدات السكنية في مشروع «ياس بيتش ريزيدنس» في جزيرة ياس للبيع أمام جميع الجنسيات، حيث سجلت الشركة إقبالاً عليها.

وقال شوقي دراجي عضو مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير: «لقد واصلنا تنفيذ مشاريعنا العقارية الأكثر تميزاً في أبوظبي رغم الجائحة والظروف الأخيرة، حيث طبقنا الإجراءات الاحترازية في مواقع المشاريع، وذلك للتمكن من بنائها وتشييدها وتسليمها بالوقت المناسب للمشترين والمستخدمين النهائيين».