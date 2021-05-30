شراكة بين «مركز الإحصاء» وأبوظبي للاستثمار

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز الإحصاء – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مستوى الخدمة بهدف تبادل البيانات وتعزيز التعاون الإحصائي، وبناء أسس للعمل المشترك تحقيقاً للتكامل ودعماً لتوجهات حكومة أبوظبي نحو تطوير نظام إحصائي شامل ومستدام للإمارة.

وقَّع الاتفاقية أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، والدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار.

تضع الاتفاقية إطاراً للعمل الإحصائي المشترك والمنظم وتُحدد مجالات التعاون الإحصائي المتمثلة في تبادل البيانات والمعلومات الوصفية وتطوير المعايير والمنهجيات وتقديم الدعم الفني الإحصائي وتطوير استخدام السجلات الإدارية وبناء القدرات الإحصائية، بالإضافة إلى تعزيز النضج الإحصائي على مستوى إمارة أبوظبي.

كما تُحدد الاتفاقية آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بُغية الاستفادة القصوى من الموارد الإحصائية وبناء نظام إحصائي شامل يرتكز على أسس علمية ويقدم بيانات ومؤشرات دقيقة وموثوقة وحديثة تفي بمتطلبات مستخدمي البيانات بمختلف فئاتهم وسعياً للارتقاء بمنظومة العمل الإحصائي بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي نحو التحول الرقمي.

وأكد الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار حرص المكتب على تزويد القطاع الخاص بكل الأدوات والموارد التي يحتاجها للنجاح، وقال: «إن الوصول إلى أحدث المعلومات والبيانات والإحصاءات في إمارة أبوظبي سيمكن المستثمرين من التخطيط واتخاذ القرارات الإستراتيجية لأعمالهم. وسيساهم التعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي في تعزيز معايير الإحصاءات الحيوية وتوفرها، وتعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم التحول الرقمي في أبوظبي».