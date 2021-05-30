قفزة في الصادرات السعودية.. ما السبب؟

الرياض (الاتحاد) سجَّلت الصادرات السلعيَّة للمملكة العربية السعودية في شهر مارس 2021 ارتفاعاً بنسبة 64% إلى 74.7 مليار ريال، مقابل 45.6 مليار ريال في مارس 2020.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء القفزة في صادرات السعودية خلال مارس الفائت إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 22.4 مليار ريال، وبنسبة 75%.

وزادت حصة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.6% في شهر مارس 2020 إلى 70% في شهر مارس 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير 2021 بمقدار 8.9 مليار ريال وبنسبة 13.6%.

الصادرات غير البترولية

وسجَّلت الصادرات غير البترولية 42.9% ارتفاعاً بالمقارنة مع شهر مارس 2020، حيث سجَّلت 22.4 مليار ريال مقابل 15.7 مليار ريال، وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما تمثل 33.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت 57.8% بمقدار 2.8 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها تمثل 27.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية ارتفعت 28.5% بمقدار 1.4 مليار ريال عن شهر مارس 2020، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير 2021 بمقدار 3.8 مليار ريال، وبنسبة 20.2%.

وسجَّلت الواردات في شهر مارس 2021 ارتفاعاً نسبته 14% بمقدار بلغ 6.1 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 49.4 مليار ريال في شهر مارس 2021، مقابل 43.3 مليار ريال في شهر مارس 2020؛ نتيجةً لارتفاع أسعار السلع مقارنةً بشهر مارس 2020، وكان أكثرها تأثيراً معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 30.3% واللؤلؤ، والأحجار الكريمة، وارتفعت قيمةُ الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير 2021م بمقدار 9 مليارات ريال، وبنسبة 22.4%.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.3% في شهر مارس 2021 مقابل 36.1% في شهر مارس 2020، نتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 42.9% عن الارتفاع في الواردات بنسبة 14% خلال هذه الفترة.

أهم الشركاء

وبلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية في شهر مارس 2021 إلى الصين 14.3 مليار ريال، مما يجعل الصين الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة بلغت 7.1 مليار ريال، و6.1 مليار ريال، على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ومصر وهولندا والبحرين وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 49.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 66.7% من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 9.4 مليار ريال في شهر مارس 2021، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة بلغت 4.9 مليار ريال و4.6 مليار ريال، لكل منهما على التوالي، وكانت الهند، واليابان، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 31.8 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 64.4% من إجمالي الواردات.

المنافذ التجارية

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.6 مليار ريال أي ما يعادل 25.5% من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 20.3%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12%، والبطحاء بنسبة 7.4%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 7.2%، وشَّكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 72.4% من إجمالي الواردات السلعيَّة للمملكة.