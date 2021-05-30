شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«مايكروسوفت»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مايكروسوفت، اليوم، عن فتح تطبيقات برنامج «GrowthAccelerator»، في خطوة لتعزيز منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم الإعلان مسبقاً عن برنامج «GrowthAccelerator» في شهر يناير الماضي عبر شراكة استراتيجية كبيرة بين مايكروسوفت ومكتب أبوظبي للاستثمار بهدف تسريع فرص النمو في الإمارة أمام الشركات الناشئة. وتم تصميم برنامج GrowthX بهدف سد فجوة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة عبر ضخ الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تمكين الشركات الناشئة التي تعمل مع المؤسسات التجارية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا وتقديم الإرشاد اللازم وتوفير إمكانيات الوصول إلى الأسواق التي يحتاجون إليها من أجل تعزيز نموها في ظل الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار «تركز إمارة أبوظبي على خلق بيئة حاضنة للشركات الناشئة، والعمل كمنصة لانطلاق أفكار جديدة، والاستفادة القصوى من الفرص في جميع أنحاء المنطقة والتوسع على مستوى العالم. وبصفتنا الشريك المؤسس لبرنامج GrowthX Accelerator، يسعدنا العمل مع مايكروسوفت لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها أبوظبي والمنطقة، حيث سيكون لهذه الخطوة أهمية كبيرة ستساهم في دعم وتمكين المبتكرين المحليين عبر تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للتميز وتحقيق النجاح في الاقتصاد الرقمي الجديد».وتواصل أبوظبي ريادتها على مستوى العالم عبر توفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة، حيث صُنّفت أبوظبي في المرتبة 16 من بين 190 دولة وفقاً لمؤشر «ممارسة أنشطة الأعمال 2020» الصادر عن البنك الدولي، كما احتلت الإمارة المرتبة الثانية عشرة عالمياً في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي في العام نفسه. وخلال البرنامج المخصص للشركات الناشئة «GrowthX Accelerator» تعمل مايكروسوفت على دعم الشركات الناشئة التي تعمل مع المؤسسات التجارية في جميع أنحاء المنطقة، من خلال إتاحة الوصول إلى منظومة عملاء وشركاء مايكروسوفت، كما ستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من المزايا التي توفرها أبوظبي لشركات التكنولوجيا. ويشكّل البرنامج بيئة فعّالة للتواصل وجمع المبتكرين معًا من أجل مشاركة المعرفة والنمو، وجعلهم مستثمرين على أهبة الاستعداد، فضلاً عن زيادة تفاعل الشركات في المنطقة.

ومن جانبه قال روبرتو كروشي، المدير الإداري لقسم الشركات الناشئة في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا «يتطلع عملاء مايكروسوفت في جميع الصناعات بمختلف أحجامهم إلى حلول مبتكرة تمكنهم من المنافسة في ظل الاقتصاد الرقمي العالمي، وستكون شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار عبر برنامج GrowthX Accelerator داعماً رئيسياً لتحقيق هذه الرؤية في المنطقة ومحركاً مهماً لتحويل أبوظبي والمنطقة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال».