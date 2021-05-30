«أرادَ» ترسي عقدين في «مَسار»

الشارقة (الاتحاد) أعلنت شركة أرادَ عن ترسية أول عقدين في مشروعها الثالث مَسار، والذي يقع في ضاحية السيوح بإمارة الشارقة ويمتد على مساحة 19 مليون قدم مربعة. وتم إطلاق المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليار درهم يناير الماضي، ويضم 4 آلاف فيلا ومنزل ريفي متلاصق ضمن مخطط رئيس من ثمانية مجتمعات مسوّرة وسط محيط من الأشجار الكثيفة والمساحات الطبيعية الخضراء.

وتم منح عقد تصميم البنية التحتية وخدمات الإشراف والاستشارات في مَسار لشركة بارسونز الأميركية للاستشارات الهندسية، حيث ستشرف على جميع جوانب تخطيط البنية التحتية للمشروع، بما في ذلك الطرق ومرافق المياه والطاقة والتصريف الصحي بما يتوافق مع التصميم الكلي للمخطط الرئيسي للمشروع.

وتم تكليف شركة الشعفار للمقاولات العامة بتشييد مركز زوار مَسار، حيث سيبدأ العمل فوراً ومن المتوقع انتهاء الإنشاءات خلال ستة شهور. وستقوم شركة الشعفار كذلك ببناء أول عقار في المشروع وهي عبارة عن فيلا للعرض تتكون من خمس غرف نوم في حي سنديان، حيث سيتم الانتهاء منها كذلك بحلول نهاية هذا العام.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: "تعدّ هذه لحظة فارقة بالنسبة لمشروع مَسار الذي عملنا على تصميمه بهدف صياغة معايير جديدة لأساليب العيش ليس في الشارقة فقط وإنما في جميع المجتمعات السكنية على مستوى المنطقة".

وأضاف: "لقد شهدنا إقبالاً كبيراً على المنازل ضمن المرحلة الأولى من المشروع في إطار الأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام".

ويقع مركز الزوار في قلب المخطط الرئيس للمشروع، حيث سيتيح الفرصة أمام الزائرين والسكان المستقبليين للإطلاع على نبذة عن التجربة المعيشية المبتكرة التي سيوفرها مَسار للقاطنين عند انتهاء المشروع. ويعكس تصميمه البسيط والهادئ المشهد المعماري المتكامل في مَسار، في حين تشكل شفافية واجهات البناء تناغماً وانسجاماً بين المرافق الداخلية والمساحات الخضراء الرحبة المحيطة بالمبنى.

وتم تصميم مَسار بعناية فائقة لتمكين سكانه من عيش أسلوب حياة حديث ينسجم فيها هدوء الطبيعة مع صخب المدينة العصرية. ويضم المشروع أكثر من 50 ألف شجرة كما يتخلله محور مركزي أخضر منسق ومهيئ للمشاة، حيث سيكون هناك ممرات للمشي ومسارات مخصصة لركوب الدراجات الهوائية ومناطق للتأمل والاسترخاء إضافة إلى باقة من المرافق الرياضية المتنوعة.

وبدأ في شهر يناير الماضي بيع أول 445 منزلاً ضمن سنديان والتي تشكل المرحلة الأولى من مَسار، حيث يخطط المطور العقاري المبتكر لإطلاق مبيعات المرحلة الثانية بحلول نهاية هذا العام.